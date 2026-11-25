Как органично соединить культурное наследие с актуальными модными тенденциями, показал областной конкурс «ЭТНО-FASHION» в Талдыкоргане. Организатором мероприятия выступило КГУ «Қоғамдық келісім».

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Молодые дизайнеры представили авторские модели, в которых этнические мотивы получили новое прочтение. Национальные орнаменты, ручная вышивка, декоративные элементы и символика Великой степи стали основой для создания современных образов.

Главная задача конкурса – популяризация культурного наследия этносов Казахстана, сохранение национальной эстетики и ее интеграция в современную моду. Особое внимание организаторы уделили поддержке молодых талантов, предоставив им возможность продемонстрировать свои идеи и творческие способности.

В номинации «Стильная этноодежда» участники представили модели для мужчин, женщин, молодежи и детей. Вторая номинация – «Узоры Великой степи» – была посвящена использованию национальных орнаментов и этнических элементов в деловой одежде и униформе.

Работы конкурсантов продемонстрировали разнообразие дизайнерских подходов. Одни авторы сделали ставку на орнамент, украшения и ручную вышивку, другие предложили необыч­ные сценические образы, созданные с использованием переработанных материалов – бумаги, картона и пластика. Конкурсанты показали, как этнические мотивы могут находить применение не только в праздничных костюмах, но и в повседневной, молодежной и деловой одежде.

По итогам конкурса в номинации «Стильная этноодежда» первое место заняла Гаухар Алтынбекова, второе – Инкар Кария, третье – Аяулым Канаткызы. В номинации «Узоры Великой степи» победительницей стала Айнур Нурмухамбетова. Второе место присуждено Сание Асимовой, третье – Абилмансуру Туматай.

Победителям и призерам вручили награды, всем участникам – благодарственные письма за вклад в популяризацию национальных ценностей и сохранение этнокультурного наследия.