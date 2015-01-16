Свежий выпуск Традиции возрождаются

В Казахстане проводится все больше мероприятий, которые приковывают внимание всего мира. Большую работу в этом направлении проводит Ассоциация национальных видов спорта РК, которая в минувшем году провела все запланированные мероприятия на самом высоком уровне.

Так, под эгидой ассоциации при поддержке Министерства культуры и спорта, «Самрук-Казыны», партии «Нур Отан» состоялись первые открытые чемпионаты Азии по кокпару и аударыспаку, Международный фестиваль беркутчей, аламан-байга «Алтын тулпар», республиканские турниры по игре в асык ату и тогызкумалак.

В этом ряду особо стоит I Открытый чемпионат Азии по национальной игре аударыспак, прошедший в Астане. Эта игра известна с древних времен. Состязаясь в ней, наши предки преследовали важную цель – совершенствование военной подготовки, ведь всем известно, что исход большинства битв решала именно конница. Мастерство всадников выходило на передний план. В состязании приняли участие 11 команд из Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, России, Кыргызстана, Китая, Венгрии и Азербайджана. Особенностью проведения игр стало то, что участники выступали в абсолютной весовой категории. Приятным известием стало то, что в упорной борьбе лучшей из лучших стала именно казахстанская команда.

Стоит отметить, что по итогам этих масштабных и увлекательных состязаний представители нашей страны обратились к своим иностранным коллегам с предложением о создании Ассоциации тюркоязычных народов по традиционным видам спорта, где они могли бы сообща развивать национальные виды. Все страны-участницы поддержали нашу инициативу, а те же венгры уже высказали желание пригласить казахстанских специалистов по игре аударыспак к себе и провести в связи с этим научно-практический семинар.

Еще одним важным мероприятием ушедшего года стал республиканский турнир по байге на дистанции в 43 км. Посмотреть на небывалое зрелище приехало около 5,5 тыс. человек. Основной задачей скачек было выявление лучших казахских пород лошадей на длинные дистанции. На состязании, прозванном в народе «Ралли для лошадей», из 70 с лишним претендентов победу одержал Амангелды Думан на жеребце по прозвищу Бактор. Теперь это мероприятие обещает быть традиционным.

Широкий отклик и поддержку нашел и I Республиканский турнир по жамбы ату – стрельбе из лука верхом на лошади, прошедшем в селе Мерке Жымбылской области. Сразу вспомнились времена, когда наш народ славился своими лучниками. Несмотря на то что этот национальный вид спорта стал внедряться в нашей стране относительно недавно, он уже приобрел множество поклонников. В начале нынешнего года было проведено три обучающих семинара. На одном из них выступил и поделился мастерством чемпион Монголии по жамбы ату Баткерил Мичир, имеющий большой опыт выступлений на международных турнирах. В семинаре принимали участие как тренеры, так и спортсмены. Каждый из них потом сдавал экзамены и получал специальный сертификат.

Большую популярность в Казахстане набирает и игра тогызкумалак. Об этом говорит и представительный турнир «Жастар», проведенный в честь Дня Первого Президента. В нем приняли участие победители международных, рес­публиканских и региональных соревнований.

Стоит отметить, что Ассоциация национальных видов спорта РК уделяет большое внимание развитию и продвижению национального спорта среди молодежи. С начала 2014 года были проведены соревнования разного уровня по кокпару, аударыспаку, тенге ал, кыз куу и жамбы ату. Такие мероприятия очень важны для юных спортсменов. Именно на них будущие чемпионы страны, а возможно и мира, имеют возможность встретиться на большой арене со своими сверстниками и приобрести бесценный опыт.

В канун Нового года в столичном Конгресс-холле состоялась торжественная церемония вручения престижной награды ежегодной премии «Алтын тұғыр» («Золотой пьедестал»). Специальные награды в ходе вечера были вручены казахстанцам, внесшим значительный вклад в популяризацию и развитие национального спорта. Так, медалью «Елимжан» были отмечены председатель правления Национальной телерадиовещательной корпорации «Казахстан» Нуржан Мухамеджанова, председатель правления Республиканской ассоциации «Кансонар» Оралбай Абдыкаримов и бизнесмен, меценат, депутат маслихата Южно-Казахстанской области Базарбай Мусабеков. Премия также была присуждена лучшим представителям таких видов спорта, как кокпар, аудырыспак, казак куреси, охота ловчими птицами, скачки, тогызкумалак, тенге алу и других. Награда была вручена и представителям СМИ, а также активистам, внесшим вклад в развитие национальных видов спорта.



Альберт МУРСАЛИМОВ, координатор Ассоциации национальных видов спорта Казахстана