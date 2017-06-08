Статьи Традиционная медицина в помощь Марина Пархоменко, Астана

В приветственном слове Госсекретарь подчеркнула, что в нынешнем году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, между Президентом Казахстана и Председателем КНР сложились теплые, дружеские отношения. Результатом этого стал высокий уровень двустороннего сотрудничества, доверительный диалог, заинтересованность сторон в укреплении партнерства. Одно из важных областей взаимных интересов – здравоохранение. Китайская медицина – это сис­тема, имеющая глубокие исторические корни, она базируется на колоссальном опыте врачей, который накапливался тысячелетиями.



– Наши граждане все чаще прибегают к альтернативным методам лечения. Открытие Центра традиционной китайской медицины позволит казахстанцам расширить возможности для оздоровления. Уверена, что он станет одним из лучших ресурсов заботы о здоровье населения, – подчеркнула Гульшара Абдыкаликова.



Министр здравоохранения Елжан Биртанов выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в столь важной сфере, как медицина. В свою очередь руководитель Медицинского центра Управления делами Президента РК Валерий Бенберин отметил, что в центре, а такой в Казахстане первый, будут использоваться высоко зарекомендовавшие себя методы диагностики и лечения различных патологических сос­тояний: широкий спектр игло-рефлексотерапии, мануальная терапия, все виды восточного массажа, фитотерапия. К слову, гостям сразу же была представлена фитоаптека.



В центре будут работать китайские доктора в сотрудничестве с казахстанскими – в существующем в больнице отделении восточной медицины работает ряд отечественных специалистов, подготовленных в свое время в Китае. Услуги центра доступны как контингенту больницы, так и всем казахстанцам, пожелавшим поправить свое здоровье с помощью традиционной китайской медицины. Заместитель генерального директора «Пекин Туньжентан» (Beijing Tong Ren Tang) Дин Юн Лин пообещала, что прием будут вести лучшие врачи из Китая, причем после церемонии открытия пройдет трехдневная акция бесплатных консультаций.