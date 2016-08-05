​Традиционный партнер

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Дмитрий НОРКИН

Традиционный партнер казахстанских олимпийцев вновь поддержал команду. Спонсорские средства компании будут направлены на организацию казахстанского пресс-центра и информационного сопровождения участия казахстанских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх, проводимых в нынешнем году в Бразилии. Для освещения главных спортивных стартов четырехлетия отправились 12 ведущих отечественных СМИ.

ERG много лет поддерживает казахстанский спорт и отечественных спортсменов. В 2012 году на летней Олимпиаде в Лондоне Группа спонсировала казахстанских атлетов. Кроме того, ежегодно предприя­тия Группы финансируют содержание имеющихся и строительство новых спортивных объектов в регионах деятельности. Так, на их средства построены ледовый дворец «Қарағанды Арена» и теннисный центр в Караганде, физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Качар Костанайской области, крытый хоккейный корт в Аксу, дворец спорта «Баянтау» в Павлодаре, спортзал и мини-футбольное поле в поселке Октябрьском. Кроме того, в поселках Байтуган, Майоровка, Изенда, Щербаковское, Шубарколь Карагандинской области установлены многофункциональные спортивные корты.

Следует особо отметить значительную поддержку Евразийской Группой физкультуры и спорта в регионах деятельности. Компания ежегодно направляет значительные средства на развитие футбола в Павлодарской области – участие команд в турнирах и первенствах, проведение чемпионатов и учебно-тренировочных сборов. Уделяется внимание волейбольным клубам Актюбинской и Павлодарской областей, хоккейным дружинам Костанайского региона.

Кстати, в Бразилии ERG развивает проект Pedra de Ferro, комплекс по производству железной руды мощ­ностью 20 млн тонн в год. 

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