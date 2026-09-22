Традиционный велопробег в честь Дня труда пройдет в Астане

Планируется, что в массовом мероприятии, посвященном закрытию велосезона, примут участие около 700 человек

Фото: акимат Астаны

В столице 26 сентября состоится велопробег «Менің жетістігім – менің нәтижем», приуроченный ко Дню труда. Мероприятие организовано в честь закрытия велосезона 2026 года и проводится в рамках концепции «Закон и порядок», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Планируется, что в велопробеге примут участие около 700 человек. Участники преодолеют дистанцию в 25 километров и проедут по объездной велодорожке столицы до жилого массива Ильинка (Уркер).

Начало велопробега запланировано на 09:00. Старт будет дан с участка объездной велодорожки, расположенного в направлении города Косшы. Финиш состоится в парке «Жасыл белдеу».