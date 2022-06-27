Традиция древняя и современная

В Казахстане курултай всегда проводился в непростые для страны времена. Первый всеказахский съезд прошел в далеком 1710 году.

Нынешний курултай получил статус национального, что имеет особый смысл. В традициях казахского народа заложены общение власти с народом и выработка совместных решений. Причем, как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, такие встречи играли объединяющую роль, укрепляли единство.

В совет курултая вошли люди разных национальностей, профессий, вероисповеданий. Будет использован огромный опыт всех участников. Подобной практики в мире нет.

Казахстанский опыт поможет не только нашей стране, но и всему мировому сообществу. Проблемные и спорные вопросы нужно всегда решать за столом переговоров. Только в споре рождается истина.