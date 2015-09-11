Традициям верны Свежий выпуск 657 Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Семь дней в Центральном парке культуры и отдыха города работал досуговый центр под открытым небом. Как и задумывалось организаторами, главными темами стали юрта, олицет­воряющая домашний очаг и тепло, традиции, обычаи и обряды, национальные игры, которые сохранились лишь в отдаленной сельской местности, а теперь переживают возрождение.

– Празднование 550-летия Казахского ханства играет особую роль в воспитании у молодых патриотических чувств. Поистине великий праздник является отражением преемственности, посылом в сохранении и приумножении накопленных знаний, традиций и обычаев родного народа, – говорит директор Цент­ра по работе с молодежью Караганды Биржан Алимжанов. – В период глобализации и активных интеграционных процессов особую значимость обретают вопросы сохранения и приумножения историко-культурного достояния народа. Приверженность людей традициям, глубина познания истории народа и есть фундамент для духовно-нравственного развития. Не надо забывать и о том, что такого рода проекты играют важную роль в противостоянии пропаганде среди подрастающего поколения деструктивных идей экстремистского характера.

В начале лета, следуя концепции государственной молодежной политики, подчеркивающей, что культурное многообразие – ценность, которая не разделяет, а объединяет народ, Центр по делам молодежи вышел в свет с оригинальным информационным проектом E-alley, посвященным 550-летию Казахского ханства. Благодаря ему молодые карагандинцы увидели, что современный гаджет – не только средство для общения в социальных сетях. Он отличный инструмент для познания истории через QR-коды. Настоящие имена, родственные связи ханов, битвы и сражения – лишь малая часть интересных фактов, изображенных на инфографических материалах выставки. Горожане дали высокую оценку этой идее.

А к сентябрю городской акимат, его центр по работе с молодежью и молодежные организации города подготовили к 550-летию «Киіз үй – life» – «Юрта life» – новый проект, ставший очередным шагом к ознакомлению молодых с богатым культурным наследием гостеприимного казахского народа, его ценностями. Одно из древнейших жилищ – юрта – служит украшением любого праздника. Она и стала гвоздем замысла молодых. При входе в нарядный казахский дом гостей встречали ростовые куклы в национальных одеждах. На площадке взлетали к небу на алтыбакане счастливые пары. Звучала народная казахская музыка, горожан угощали воздушными бауырсаками с пылу-жару. А подростки и парни азартно боролись в народных играх.

Каждый из семи дней проекта имел тематику. Историческая выставка рассказала о выдающихся деятелях казахского народа. Для маленьких гостей была устроена иллюстративная художественная читка казахских народных сказок «Ерте, ерте, ертеде…» и демонстрация мультфильмов по ним. На смену Дню национальной литературы и конкурсу чтецов пришли конкурсы и турниры по национальным видам спорта и играм асық, ақ сүйек, қазақ күресі, на знание обычаев и традиций казахского народа. «Дала әуені» подарил концерт-презентацию казахских национальных инструментов. В один из вечеров состоялись бесплатный просмотр фильма «Жау жүрек мың бала» и выступ­ление молодежи из этнокультурных объединений города.

Организаторы преследовали цель – показать жителям особенности культурного достояния, стимулировать сохранение и уважительное отношение к национальной культуре. За ними стоят пропаганда уникальной модели межэтнического согласия, создание условий для популяризации изу­чения государственного языка, ознакомление молодежи с историко-культурным наследием казахского народа, расширение круга молодежи, участвующей в общественно-культурной жизни города. И все это очень понравилось горожанам, в том числе и заводной, контактной Раисе Диковицкой, сестре-хозяйке областной детской больницы.

В парк она пришла с подругами, чтобы покататься на велосипедах. Музыка, соревнования, угощение вкусными баурсаками подняли настроение. Как говорят Раиса и ее подруги, подобные мероприятия служат объединению людей разных национальностей, пополняют знания об историко-культурном наследии народа, вызывают глубокие патриотические чувства и гордость, что мы живем в такой спокойной и красивой стране.



