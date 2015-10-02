Традициям верны Свежий выпуск 908 Дулат МОЛДАБАЕВ

Сегодня, как и почти полвека назад, институт продолжает оставаться одним из ведущих военных высших учебных заведений по подготовке квалифицированных офицерских кадров. Курсанты обучаются по 15 специальностям на базе 16 кафедр и 5 факультетов. В рамках Организации Договора о коллективной безопасности обучение здесь проходят также граждане Кыргызстана и Таджикистана.

Курсанты Военного института Сухопутных войск по праву гордятся прошлым своего вуза, чтут и продолжают традиции предшественников, в разные годы окончивших учебное заведение. В нынешнем году к службе в Вооруженных силах Казахстана приступили 368 молодых лейтенантов-выпускников ВИСВ, а осенью ряды курсантов вуза пополнили 340 ребят.

