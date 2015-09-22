Традициям верны Свежий выпуск 409 Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Представители силовых структур, органов государственной власти, военнослужащие из Актау, Атырау, Актобе, Жанаозена и Уральска, лидеры молодежных организаций, ветераны Великой Отечественной войны обсудили основные аспекты процесса становления казахстанской государственности.

Заместитель главнокомандующего Национальной гвардии РК по воспитательной и социально-правовой работе полковник Мухаметкали Сатов рассказал о глубинных истоках зарождения национальной государственности на территории современного Казахстана, роли доблестных казахских ханов. Особое внимание он уделил событиям 1465 года, создавшим предпосылки для объединения казахского народа.

– Недавно в Астане прошли торжественные мероприятия, посвященные 550-летию Казахского ханства. В празднование этой важной исторической даты свой вклад внесла и Национальная гвардия, – сказал Мухаметкали Сатов. – Главная наша задача – передать славные традиции беззаветного служения Родине новому поколению.



