Традициям верны Статьи 754 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Современный рынок слабоалкогольных напитков в регионе представлен широким ассортиментом привозной продукции, в том числе зарубежных товаропроизводителей. Несмотря на это, любители натурального пива, забористого кваса и сладкой газировки в большинстве своем отдают предпочтение местному бренду "Тамила плюс".



Одно из старейших предприятий региона – Усть-Каменогорский пивоваренный завод в прошлом году отметил свое 105-летие. За это время, по словам директора Тамары Карпенко, на протяжении многих лет являющейся его бессменным руководителем, какие только времена и кризисы ни переживали местные пивовары. В 90-е годы, к примеру, предприятие функционировало в условиях жесткой конкуренции на рынке сбыта. Были периоды, когда объемы производства пенного продукта падали более чем вполовину. Тамара Гавриловна не скрывает также и того, что 8 лет назад некие "шустрые" ребята пытались осущест­вить попытку рейдерского захвата. Впрочем, тогда об этом написали практически все местные СМИ.



В коллективную собственность Усть-Каменогорский пивзавод перешел осенью 92-го. И в связи с этим его можно назвать одной из первых ласточек реформы собственности в Казахстане. Спустя 8 месяцев предприятие регистрируется уже в качестве АО. В историю завода 1996 год также вписан отдельной страничкой: выкуплен государственный пакет акций.



В 1999 году предприятие было преобразовано в ЗАО "Усть-Каменогорский пивоваренный завод". И, наконец, в 2005 году оно становится товариществом с ограниченной ответственностью "Тамила плюс".



– Вот уже на протяжении многих десятилетий наш завод остается верен древним, проверенным временем традициям приготовления пива. Ведь мы используем только натуральное сырье – солод, хмель и воду из скважин, которая в Восточном Казах­стане очень вкусная и полезная для здоровья, – рассказывает Тамара Гавриловна. – И никаких пищевых добавок в виде консервантов и стабилизаторов.



Покупатели отдают предпочтение пенному "Сибинскому", но преж­де чем попасть на прилавки, оно готовится в огромных танкерах не меньше месяца. А сортовое пиво "Тамила", "Жемчужина Востока" – и того больше. Основное преимущест­во местного пива в том, что оно свежее. Срок хранения разливного напитка – 8 дней.



Тем не менее сложно было бы выдержать конкуренцию, если бы не передовые технологии. Основная реконструкция предприятия пришлась на 1995–1997 годы. В 2006 году произведена масштабная реконструкция фильтрационного и варочного отделений. Установлены новые емкости для брожения и процессов дображивания, что позволило увеличить мощности предприятия до 751 тыс. декалитров. Построены современные складские помещения и ряд социально значимых объектов.



Модернизация на основных переделах предприятия не прекращается и по сей день. В прошлом году, например, закуплено дополнительное оборудование для производства безалкогольных напитков – кваса, лимонада, фруктовой воды. Представители старшего и среднего поколения утверждают, что они напоминают им вкус детства. Неудивительно, поскольку и "Дюшес", и "Буратино", и "Ситро", и "Тархун" также не содержат в себе ни грамма химии. В сладких сиропах, используемых для приготовления напитков, ставших достойной альтернативой всевозможным колам и фантам, содержатся только натуральные ароматизаторы, лимонная кислота и сахар. Ежемесячно со складов ТОО "Тамила плюс" отпускается по 2,6–3 тыс. декалитров безалкогольной продукции.



Еще один несомненный плюс – экологически чистая стеклянная тара, поставляемая на завод из России. Пластиковые кеги используются только для разливного пива, кваса и лимонада.



В разные годы продукция завода отмечена самыми высокими наградами на республиканских и международных выставках. Одна из них – Платиновая звезда качества за высокий уровень продукции – получена в Испании. Предприятие стабильно побеждает на ежегодных выставках "Лучшие товары Восточного Казахстана".



Безусловно, весомыми являются и достижения ТОО "Тамила плюс" в делах, касающихся социальной ответственности бизнеса. В 2008 году его деятельность была отмечена наградой республиканского конкурса "Парыз".