​Трагедии удалось избежать

В минувшее воскресенье, во второй половине дня, в службы экстренного реагирования поступил сигнал, что на окраине Атырау, на улице Левая Перетаска, сразу в нескольких дворах горят приусадебные участки и хозяйственные постройки. Из-за воспламенения сухой травы и камыша разгоняемый ветром огонь охватил десятки подворий. В какой-то момент угроза уничтожения нависла над целой улицой в частном секторе. Ситуацию усугубляло то, что жилой массив находится в непосредственной близос­ти от нефтеперерабатываю­щего завода. Ветер дул именно в сторону промышленного предприятия.

На место происшествия незамедлительно прибыли десятки единиц техники противопожарных и аварийных служб. В результате огонь уничтожил 7 хозяйственных построек (сараи и чуланы), пострадал один человек: мужчина, 1967 года рождения, был доставлен в хирургическое отделение областной больницы с 30% ожогов лица и тела. Но дома удалось спасти.

Как сообщил руководитель Единой дежурно-дис­петчерской службы областного департамента ЧС Кайрат Темирбулатов, общая площадь пожара составила один гектар. Подразделения противопожарной службы смогли не допустить возгорания 19 жилых домов и 2 легковых автомобилей, которые находились в зоне огня.