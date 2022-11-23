Трагедия или судьба

Семейно-бытовые конфликты по-прежнему составляют основную часть звонков в полицию. Ежедневно в ДП поступает не менее 30 вызовов подобного характера, и большинство из них – ночью.

– Чтобы предупредить тяжкие и особо тяжкие преступления, участковыми инспекторами полиции проводится профилактическая работа. Наши сотрудники обходят адреса семейных скандалистов, алкоголиков, проводят с ними беседы, – говорит начальник управления местной полицейской службы ДП Атырауской области Ерлан Бигамбаев.

По его словам, проблемой насилия в отношении женщин они занимаются вместе с комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике всех уровней, органами социальной защиты и другими государственными структурами, общественными объединениями, акиматами.

Известно, что большинство дебоширов в момент совершения насилия находятся в состоянии сильного опьянения. Когда на них приходят заявления-жалобы, их помещают в специализированное медицинское учреждение. К слову, с начала года 32 жителя Атырау, страдающие алкоголизмом, решением суда лечатся принудительно.

Так, несколько месяцев назад в кризисный центр за помощью обратилась Гульнар (имя изменено), которой было уже за пятьдесят. Со стороны их семья выглядела вполне благополучно. Но, как потом выяснилось, женщина терпела побои в течение долгих лет. Супруг злоупотреблял спиртным и после каждого своего «застолья» срывал на жене злость. В определенный момент Гульнар подумала: раньше она терпела побои ради детей, которые теперь выросли, а она так жить больше не может…

Психологи утверждают, что для скандала, психологического насилия, избиения повод всегда найдется. Причины же кроются в другом. И чаще всего это материальные проблемы. Вот и получается, что из-за нехватки денег одни бьют, а другие – терпят.

Только задумайтесь: в кризис­ный центр для оказания помощи женщинам, подвергшимся насилию дома, с начала года было помещено уже 78 человек, из них 26 мам, остальные – дети. Бывает, что женщины приходят в центр в ужасном состоянии – с кровоподтеками, сильными ушибами. Приходится даже оказывать им первую помощь, проводить лечение по назначению врача.

Кто находится в группе рис­ка? Специалисты отвечают на этот вопрос однозначно: женщины с синдромом жертвы. Чаще всего причиной такого внутреннего психологического состояния становится заниженная самооценка. А еще есть жены, которые берут на себя всю ответственность – как за отношения, так и за совместную жизнь с мужчиной, взваливая на свои плечи все заботы, и оправдывая его насилие своим «неправильным» поведением. При этом они свято верят в то, что говорят.

Не удивительно, что в кризисном центре с женщинами в обязательном порядке работают и психологи. Они помогают жертвам бытового насилия разобраться в себе, не мириться с жестокостью, не терпеть и не носить эту боль в себе. Параллельно они работают и с детьми, которые, насмотревшись на домашние скандалы и побои, находятся в депрессивном состоянии. К слову, именно такие дети – с надломленной психикой чаще всего позже не могут справиться с грузом проблем взрослой жизни.

Кто-то решается даже на крайний шаг.

– В прошлом учебном году в рамках проекта «Дорожная карта развития системы образования Атырауской облас­ти на 2021–2023 годы» были проведены мероприятия, направленные на профилактику суицида. В частности, оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, – рассказала руководитель областного управления образования Гульнар Садуахасова.

Начальник управления местной полицейской службы ДП Атырауской области Ерлан Бигамбаев в свою очередь отмечает, что в этом году в регионе зарегистрировано два факта завершенных суи­цидов: один – в областном центре, другой – в районе. Оба случились во время летних каникул. Причем у подростков (14 и 16 лет), по данным ДП, были благополучные, полноценные семьи.

Впрочем, и у Гульнар, которой пришлось искать помощи в кризисном центре, на первый взгляд, дома тоже все выглядело неплохо…