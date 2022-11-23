Трагедия или судьба

Свежий выпуск
Серик Кабдулов, Атырауская область

Поводом для скандала, психологического насилия, избиения может стать любая мелочь.

Семейно-бытовые конфликты по-прежнему составляют основную часть звонков в полицию. Ежедневно в ДП поступает не менее 30 вызовов подобного характера, и большинство из них – ночью.

– Чтобы предупредить тяжкие и особо тяжкие преступления, участковыми инспекторами полиции проводится профилактическая работа. Наши сотрудники обходят адреса семейных скандалистов, алкоголиков, проводят с ними беседы, – говорит начальник управления местной полицейской службы ДП Атырауской области Ерлан Бигамбаев.

По его словам, проблемой насилия в отношении женщин они занимаются вместе с комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике всех уровней, органами социальной защиты и другими государственными структурами, общественными объединениями, акиматами.

Известно, что большинство дебоширов в момент совершения насилия находятся в состоянии сильного опьянения. Когда на них приходят заявления-жалобы, их помещают в специализированное медицинское учреждение. К слову, с начала года 32 жителя Атырау, страдающие алкоголизмом, решением суда лечатся принудительно.

Так, несколько месяцев назад в кризисный центр за помощью обратилась Гульнар (имя изменено), которой было уже за пятьдесят. Со стороны их семья выглядела вполне благополучно. Но, как потом выяснилось, женщина терпела побои в течение долгих лет. Супруг злоупотреблял спиртным и после каждого своего «застолья» срывал на жене злость. В определенный момент Гульнар подумала: раньше она терпела побои ради детей, которые теперь выросли, а она так жить больше не может…

Психологи утверждают, что для скандала, психологического насилия, избиения повод всегда найдется. Причины же кроются в другом. И чаще всего это материальные проблемы. Вот и получается, что из-за нехватки денег одни бьют, а другие – терпят.

Только задумайтесь: в кризис­ный центр для оказания помощи женщинам, подвергшимся насилию дома, с начала года было помещено уже 78 человек, из них 26 мам, остальные – дети. Бывает, что женщины приходят в центр в ужасном состоянии – с кровоподтеками, сильными ушибами. Приходится даже оказывать им первую помощь, проводить лечение по назначению врача.

Кто находится в группе рис­ка? Специалисты отвечают на этот вопрос однозначно: женщины с синдромом жертвы. Чаще всего причиной такого внутреннего психологического состояния становится заниженная самооценка. А еще есть жены, которые берут на себя всю ответственность – как за отношения, так и за совместную жизнь с мужчиной, взваливая на свои плечи все заботы, и оправдывая его насилие своим «неправильным» поведением. При этом они свято верят в то, что говорят.

Не удивительно, что в кризисном центре с женщинами в обязательном порядке работают и психологи. Они помогают жертвам бытового насилия разобраться в себе, не мириться с жестокостью, не терпеть и не носить эту боль в себе. Параллельно они работают и с детьми, которые, насмотревшись на домашние скандалы и побои, находятся в депрессивном состоянии. К слову, именно такие дети – с надломленной психикой чаще всего позже не могут справиться с грузом проблем взрослой жизни.

Кто-то решается даже на крайний шаг.

– В прошлом учебном году в рамках проекта «Дорожная карта развития системы образования Атырауской облас­ти на 2021–2023 годы» были проведены мероприятия, направленные на профилактику суицида. В частности, оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, – рассказала руководитель областного управления образования Гульнар Садуахасова.

Начальник управления местной полицейской службы ДП Атырауской области Ерлан Бигамбаев в свою очередь отмечает, что в этом году в регионе зарегистрировано два факта завершенных суи­цидов: один – в областном центре, другой – в районе. Оба случились во время летних каникул. Причем у подростков (14 и 16 лет), по данным ДП, были благополучные, полноценные семьи.

Впрочем, и у Гульнар, которой пришлось искать помощи в кризисном центре, на первый взгляд, дома тоже все выглядело неплохо…

Популярное

Все
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором
Ситуацию с бесплодием в Казахстане можно решить, увеличив доступность вспомогательных репродуктивных технологий для населения
В земельном законодательстве выявлены лазейки для коррупции
Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?
Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области
Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали критики системы
Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан
Ветеринарная сфера нуждается в основательном переустройстве, начинать которое следует с повышения статуса ветеринарного врача
Главное – верить в себя
У плывущих на одном корабле – одна судьба
На высоком уровне
Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане
Оказались не в том месте и не в то время
Министр экологии пригрозил не выдать разрешение на эмиссию компании «АрселорМиттал Темиртау», если ее металлургический комбинат не снизит вредные выбросы
Наравне со сверстниками
Батареи не греют, а счета растут
Центр привлечения инвестиций
С заботой о племенном стаде
Шалят не по-детски
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

Читайте также

Свежий выпуск
Современное предприятие: преимущества работы Рудненского це…
Свежий выпуск
Общегородская ярмарка вакансий пройдет 24 ноября в столице
Свежий выпуск
50 новых автомобилей получили поликлиники столицы
Свежий выпуск
Декада к Всемирному дню борьбы со СПИДом проходит в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]