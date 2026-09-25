Трагедия на каспийских учениях: установлены подозреваемые

Закон и Порядок,Происшествия

Расследование по факту гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области продолжается, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации надзорного органа, проведены осмотр места происшествия, допрошены более 30 военных, изъяты документация и видеоматериалы. Назначено 12 экспертиз.

- Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также необеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей, - говорится в официальной информации.

Следствие даст полную правовую оценку и примет процессуальные меры ко всем подозреваемым, добавили в ГП РК.

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