​Трагедия на остановке

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и въехал в группу пешеходов, ожидавших автобус на остановке. 50-летняя женщина и 40-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще трое местных жителей с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Двоих после осмотра медики отпустили домой, а третьего госпитализировали на лечение в стационар.

ЧП произошло достаточно рано, около 7 часов утра, поэтому на автобусной остановке было не так много людей. Факт ДТП зарегист­рирован в Едином реестре досудебного расследования, возбуждено уголовное дело по статье УК РК, предполагающей ответственность за нарушение Правил дорожного движения управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожнос­ти смерть двух и более лиц.

Водитель «мерседеса» свою вину в совершении ДТП признал полностью. Он водворен в ИВС Шымкента, автомашина отправлена на штрафстоянку. Назначены экспертизы. Проводится досудебное расследование.