Трагедия на шахте: экскаватор насмерть задавил рабочего в Актюбинской области

В Актюбинской области на шахте месторождения «Юбилейное» скончался 48-летний энергетик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК .

Фото: polisia.kz

Несчастный случай произошел в Мугалжарском районе.

Бригада из четырех человек проводила работы на подземном горном участке. Погибший был сотрудником золотодобывающей компании и руководил группой, монтировал под землей кабель. Неожиданно на мужчину наехал многотонный экскаватор.

Сразу после ЧП энергетика подняли на поверхность. Но врачи лишь констатировали смерть.

Машинист сейчас дает показания в полиции. По его словам, он не заметил в темноте силуэт человека.

Все обстоятельства трагедии выясняет специальная комиссия. Заведено дело, водитель – под подпиской о невыезде.