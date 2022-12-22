Трагедия на шахте: экскаватор насмерть задавил рабочего в Актюбинской области
Происшествия
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В Актюбинской области на шахте месторождения «Юбилейное» скончался 48-летний энергетик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.
Несчастный случай произошел в Мугалжарском районе.
Бригада из четырех человек проводила работы на подземном горном участке. Погибший был сотрудником золотодобывающей компании и руководил группой, монтировал под землей кабель. Неожиданно на мужчину наехал многотонный экскаватор.
Сразу после ЧП энергетика подняли на поверхность. Но врачи лишь констатировали смерть.
Машинист сейчас дает показания в полиции. По его словам, он не заметил в темноте силуэт человека.
Все обстоятельства трагедии выясняет специальная комиссия. Заведено дело, водитель – под подпиской о невыезде.