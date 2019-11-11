​Трагедия на стройке

Любовь Доброта

Обвал грунта в строительном котловане стал причиной гибели двоих мужчин, работавших в вечернее время.

Около 9 часов вечера минувшей пятницы на пульт управления оперативных дежурных поступило сообщение о том, что по проспекту Назарбаева в микрорайоне «Нурсат-3» административно-делового центра Шымкента произошел обвал грунта.

На этом месте предполагается строительства трех 9-этажных жилых домов с подземным паркингом. Заказчик объекта – управление строительства города.

Рабочие ТОО «ЮгСтройСервис-Н» рыли котлован под строительство высоток. Под слоем обвалившегося грунта оказались погрузчик, экскаватор, каток и люди, которые ими управляли. Глубина котлована примерно 20–25 мет­ров, размер 37 на 37 метров.

На место происшествия незамедлительно направили подразделения оперативно-спасательного отряда, которые тут же приступили к проведению поисково-спасательной операции.

Первым из-под завалов извлекли 26-летнего мужчину, которому специалисты Центра медицины катастроф оказали экстренную помощь и доставили в городскую клини­ческую больницу № 1. Мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Сейчас его состояние удовлетворительное.

В половине десятого спасатели и личный состав пожарных подразделений приступили к поиску еще двоих рабочих. Он длился более 5 часов. К сожалению, 50-летний и 54-летний рабочие скончались на месте происшествия. Их тела извлекли и передали медикам и экспертам. Стройка сейчас приостановлена, ведется расследование. Департаментом полиции Шымкента возбуждено уголовное дело по статье УК РК, предполагающей наказание за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Полицейским предстоит выяснить, почему рабочие продолжали находиться на объекте в вечернее время. Представитель подрядной организации Марат Сейтжанов заявил, что компания организовала вторую смену, воспользовавшись хорошей погодой. Работодатель возьмет на себя все расходы, связанные с выплатой компенсации семьям погибших и пострадавшего.

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