Происшествия
Трагедия на Тенгизе
Серик Кабдулов

Шестого июля на Тенгизском месторождении в Атырауской области произошел взрыв. В результате ЧП два человека погибли, трое с различными травмами были доставлены в медучреждения. Трагедия произошла на заводе третьего поколения во время проведения гидротеста на трубопроводе. Создана специальная комиссия для расследования причин аварии.

Как рассказали в компании «Тенгизшевройл», на строительной площадке во время гидро­испытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Senimdi Kurylys и ее подрядных организаций произошел сброс давления, в результате которого пострадали пять человек.

Как уточнили в областном управлении здравоохранения, погибли два работника. Один из них скончался на месте, ему было 37 лет. Второй, его ровес­ник, – в медицинском учреждении «Клиника ТШО».

– Один из пострадавших после инцидента на Тенгизе находится в реанимации областной больницы. Вчера в срочном порядке была проведена операция. У пациента 1996 года рождения, жителя Курмангазинского района, в результате взрыва были повреж­дены все внутренние органы, а также сломаны позвоночник и несколько ребер. Состояние на сегодня очень тяжелое, – рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асахан Байдувалиев.

По его словам, второму пострадавшему 1998 года рождения была оказана первая психологическая помощь, что помогло молодому человеку выйти из шокового состояния. Сейчас он уже приходит в себя. Что касается третьего пострадавшего, которого доставили в Жылыойскую районную больницу, то на основании собственноручной расписки пациент выписан домой.

– Были проведены компьютерная томография, рентген, состоя­ние оценивается как удовлетворительное. Зафиксирован лишь ушиб мягких тканей, – отметил Асахан Байдувалиев.

В связи с чрезвычайным проис­шествием на месторождении Тенгиз состоялось экстренное совещание под руководством акима Атырауской области Серика Шапкенова.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным погибших работников и отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая материальная помощь. Кроме того, Серик Шапкенов поручил руководителю областного управления здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

В целях выявления причин аварии создана специальная комиссия, которая будет проводить соответствующую работу. Департаментом полиции Атыраус­кой области начато расследование по ч. 3 ст. 156 Уголовного кодекса – «Нарушение правил охраны труда».

Позже на специальном брифинге менеджер по производственным отношениям подрядной компании Senimdi Kurylys Гульмира Батпанова отметила, что пока рано говорить о причинах аварии.

– К сожалению, погибли двое наших коллег. Мы тесно сотрудничаем с их семьями, оказываем всю помощь. Создана совместная комиссия с работниками ТШО и инспекцией труда. Мы сейчас не можем сказать, что именно и как произошло, предоставим информацию после завершения проверки. Необходимые документы передали в комиссию, – сказала Гульмира Батпанова. – Все материальные расходы на поминки наших сотрудников компания берет на себя. Кроме того, было решено закрыть все долги и кредиты, а также оплатить учебу детей. Мы и в дальнейшем обязуемся помогать семьям.

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