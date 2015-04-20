Трагедия на трассе

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Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область
От страшного удара обе машины загорелись. И 13 пассажиров микроавтобуса (трое из которых – дети) вместе с водителем «газели» погибли сразу. Еще двое скончались от травм в больнице города Приозерска, куда доставили пострадавших. За жизнь четверых врачи продолжают бороться.
По факту ДТП следственно-оперативная группа жамбылского ДВД проводит досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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