Трагедия на трассе Свежий выпуск 565 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область

От страшного удара обе машины загорелись. И 13 пассажиров микроавтобуса (трое из которых – дети) вместе с водителем «газели» погибли сразу. Еще двое скончались от травм в больнице города Приозерска, куда доставили пострадавших. За жизнь четверых врачи продолжают бороться.

По факту ДТП следственно-оперативная группа жамбылского ДВД проводит досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».