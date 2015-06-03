Трагедия на Янцзы

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ
На борту теплохода находились 458 человек. Спасателям удалось обнаружить как выживших, так и погибших. Цифры в течение вчерашнего дня постоянно менялись.
Глубина реки в месте крушения составляет 15 метров. Предварительное расследование показало, что судно не было перегружено, спасательные жилеты имелись в достаточном количестве. Причиной трагедии, как сообщают СМИ, стал сильный смерч. По словам представителя Управления по делам водного транспорта реки Янцзы, теплоход затонул за две минуты, находившиеся на его борту люди готовились в это время ко сну.

Исламисты рекрутируют подростков
В ходе расследования Би-би-си стало известно, что сирийские экстремистские группировки массово рекрутируют детей и подростков в свои ряды. Речь идет о боевиках «Исламского государства» и сирийском подразделении «Аль-Каеды» – «Фронте ан-Нусра».
Помимо этого, как отмечается, права малолетних нарушаются, они подвергаются насилию и издевательствам. Как рассказал в интервью Би-би-си 15-летний подросток, детям показывают видео обезглавливания жертв, а затем их заставляют самих совершать убийства по приказу боевиков «Исламского государства».

Накажут за… сверхурочную работу
Французскому отделению Международного комитета Красного Креста грозят штрафы в 2,8 млн евро за то, что его сотрудники работали сверхурочно. Об этом сообщает Le Parisien.
В 2014 году Государственная инспекция труда Франции выявила в организации 3,8 тыс. нарушений законодательства. Примерно 3,3 тыс. из них связаны с тем, что рабочий день сотрудников превышал десять часов. Кроме того, некоторым трудящимся не предоставлялся минимальный 11-часовой перерыв между сменами.
По подсчетам издания, с учетом всех штрафов и компенсаций сотрудникам местному отделению Красного Креста придется выплатить 11 млн евро.
Представитель одного из крупнейших профсоюзов Франции CFE-CGC Эрик Лоран раскритиковал отношение Красного Креста к своим сотрудникам. «Нам нет никакого дела до того, что им не хватает кадров. Мы сталкиваемся с полной дезорганизацией», – заявил он.

Рожать стали меньше
Германия стала страной с самым низким уровнем рождаемости в мире, сместив с этого места Японию. В среднем за последние пять лет в ФРГ на каждую тысячу жителей рождались 8,2 ребенка, в то время как в Японии коэффициент рождаемости достиг 8,4. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследование Гамбургского института международной экономики (HWWI).
Самая высокая рождаемость зафиксирована в Нигере, где на тысячу жителей каждый год появляются 50 новорожденных.
Согласно прогнозу HWWI, низкая рождаемость грозит Германии снижением доли трудоспособного населения (от 20 до 65 лет) с 61 до 54% к 2030 году. По мнению Арно Пробста, члена рабочей группы по корпоративному управлению Института аудиторов Германии (IDW), ущерб от нехватки рабочей силы ФРГ может компенсировать за счет женщин и молодых мигрантов. Миграция в стране на протяжении последних 20 лет находится на высоком уровне, отмечает Организация экономического сотрудничества и развития. Только за 2012 год в государство прибыли 400 тыс. мигрантов.

Тюрьма с комфортом
Первая в Японии тюрьма, в которой все камеры будут индивидуальными, появится на самом северном японском острове Хоккайдо.
Новое здание будет отстроено в городе Асахикава вместо существующей там сейчас тюрьмы из-за истечения срока ее эксплуатации. Каждому отбывающему здесь наказание будет предоставлена отдельная камера, оснащенная телевизором и кроватью.
Сейчас заключенные содержатся в общих камерах и спят на матрасах-футонах, постеленных на циновки-татами. На ночь комната превращается в спальню, а днем, после того как футоны убирают во встроенный шкаф, меняет свое назначение.
Отделение надзора за отбыванием наказаний считает, что новшество должно сократить число ссор между заключенными, препятствовать обмену информацией и опытом, а также облегчить условия содержания престарелым – им проще будет застлать кровать, чем ежедневно складывать и переносить матрасы в шкаф. По данным газеты «Иомиури», из 264 человек, которые находятся в тюрьме сейчас, возраст 21 заключенного превышает 70 лет.

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