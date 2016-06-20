​Трагедия в Карелии

По последним данным, в результате трагедии на Сям­озере погибли 14 детей. По версии следствия, группа из 47 отдыхавших в лагере ребят и четверых взрослых переправлялась по озеру в Пряжинском районе респуб­лики. В акватории водоема плавательное средство, в котором находились дети и взрослые, перевернулось.

Как сообщили в МЧС, на озере был шторм, и в регионе заблаговременно распространили оповещение о неблагоприятных погодных условиях. В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Решили отозвать заявку

Швейцария отзовет свою заявку о вступлении в Евросоюз, поданную в 1992 году. Такое решение принял Совет кантонов – «малая палата» швейцарского парламента, поддержав принятое в марте аналогичное решение «большой палаты» Национального совета. За отзыв заявки в Совете кантонов, как сообщает ТАСС, проголосовали 27 парламентариев, против – 13.

Заявка на вступление была подана в мае 1992 года. Однако на деле она утратила актуальность после состоявшегося в декабре того же года судьбоносного референдума, когда швейцарские граждане с незначительным перевесом голосов («за» – 50,3%) высказались против присоединения их страны к Европейскому экономическому пространству, включающему сейчас в себя все государства ЕС и три из четырех стран Европейской ассоциации свободной торговли.

Вопрос о том, отзывать или нет заявку, которая и без того лежит без движения, вызвал в Швейцарии споры. На отзыве настаивали прежде всего представители правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП), выступающей за строгое соблюдение нейтралитета и усматривающей в сближении с ЕС угрозу суверенитету Конфедерации.

Собрали только четверть суммы

Участники Донорской конференции по Сирии собрали за четыре месяца лишь четверть суммы, которую планировалось передать для помощи сирийским беженцам, заявил директор отделения по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Амин Авад.

На сегодня, как сообщает РИА «Новости», странам удалось собрать только 2,5 млрд долларов.

Участники Донорской конференции по Сирии, прошедшей в феврале, договорились собрать более 10 млрд долларов помощи сирийцам, из которых 6 млрд будут выделены в 2016 году, еще порядка 5 млрд рассчитаны на долгосрочную перспективу. Средства пойдут на прямые поставки гуманитарной помощи Сирии, проекты по ее развитию, а также на помощь Иордании, Турции, Ливану и другим государствам, принявшим совокупно 4,5 млн сирийских беженцев.

Разгул стихии

Почти 6 тыс. человек получили вчера указание начать эвакуацию на южном японском острове Кюсю, который заливают мощные дожди. Как сообщил телеканал NHK, особенно тревожная ситуация сложилась в префектуре Кумамото, где в апреле произошла серия разрушительных землетрясений. Они ослабили почву, и ливни способны привести там к новым сильным оползням.

Жителям района рекомендуют переждать непогоду в школьных спортивных залах и других общественных помещениях. Между тем, как сообщает ТАСС, после апрельских ударов стихии на сборных пунктах в Кумамото до сих пор остаются 6,5 тыс. эвакуированных, которые никак не могут переехать в нормальные жилища.

В результате разрушений и оползней, вызванных землетрясениями, в апреле в этом районе погибли 49 человек, один считается пропавшим без вести.

Забастовали педагоги

Столкновения работников сферы образования с полицией в мексиканском штате Оахака в минувшее воскресенье закончились гибелью как минимум трех и ранениями еще 45 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

По данным местного министерства здравоохранения, раненые были доставлены в госпитали, причем медпомощь оказывалась как манифестантам, так и полицейским, получившим ранения, отмечает портал Quadratin. При этом национальный профсоюз работников образования сообщает сразу о шести погибших в воскресных беспорядках в городе Ночистлане.

Мексиканские учителя и их профсоюзы стали за пос­ледние годы мощной силой, участвующей в различных антиправительственных акциях. Учителя (а среди них в Мексике почти половина – мужчины) не раз захватывали здания органов власти в регионах, выходили на многотысячные марши в Мехико и даже блокировали работу аэропорта столицы страны.

Главная цель их протестов – отмена реформы образования, запущенной президентом Энрике Пеньей Ньето и предполагающей ужесточение норм, дающих право на работу в этой сфере.