Трагедия в Мангистау: факты против информационных вбросов

Общество,Армия
Дана Аменова
корреспондент

Центр по борьбе с дезинформацией ранее предупреждал: трагедия в Мангистау стала объектом активных информационных манипуляций, сообщает Kazpravda.kz  

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на то, что государство оперативно и полно информирует о всех принимаемых мерах в социальных сетях продолжают выдаваться события в Мангистау не имеющие отношения к событию архивные видео, создается ИИ-контент и обсуждаются откровенные домыслы, спекулирующие на гибели военнослужащих и горе их близких.  

Центр также продолжает фиксировать сообщения с признаками координации, в том числе от анонимных аккаунтов.   Особенно заметна активность недавно созданных анонимных страниц, которые практически сразу начинают работать на теме трагедии: создают новые ветки, тиражируют слухи и превращают предположения в якобы «общеизвестные факты».

 Вот лишь несколько характерных примеров.  

Фейк: «Скрывается реальное количество погибших».  

В действительности официальные данные уточнялись по мере поисковой операции. Итоговые сведения опубликованы: погибли 14 военнослужащих.  

Фейк: «Военнослужащих десантировали с вертолета».  

По опубликованным данным расследования установлено, что речь идет о выполнении задачи с использованием катера. Обстоятельства организации учений, соблюдение требований безопасности и действия ответственных лиц устанавливает следствие.  

Фейк: «Непосредственный командир был пьян».  

 Это утверждение особенно цинично и кощунственно. Командир, о котором идет речь, погиб вместе со своими военнослужащими. Каких-либо оснований полагать, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, нет. Это спекуляция на трагедии и дополнительная боль для семьи погибшего.  

Фейк: Старое видео с транспортировкой умершего человека под развлекательную музыку выдается за перевозку тела погибшего военнослужащего.  

Анализ видео показал, видеоролик с автомобилем появился в интернете еще в августе, задолго до трагедии. Старой записи просто присвоили новый эмоциональный контекст с целью вызвать общественное возмущение.  

Фейк: Эфектное постановочное видео в дни траура на побережье Каспийского моря.  

Распространяющийся с гневными постами ролик действительно многие приняли за съемку из Мангистау. В действительности видео было снято в Танжере (Марокко). По словам автора, оно случайно попало в казахстанский сегмент соцсетей, а о событиях в Казахстане он не знал.  

Фейк: Государство якобы «ничего не расследует»  

Это также расходится с фактами. Спасательная операция продолжалась до тех пока не было найдено тело последнего погибшего военнослужащего. Незамедлительно по поручению Главы государства была создана Правительственная комиссия по расследованию обстоятельств трагедии. Возбуждены уголовные дела по фактам халатного отношения к службе и нарушения правил кораблевождения.  

Распоряжением Президента создана отдельная комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны. Она должна в семидневный срок оценить организацию работы, финансовое и материально-техническое обеспечение воинских подразделений.  

Все эти фейки объединяет одно: такие обсуждения затягивают в свою воронку многих пользователей. Часть из них, подключаясь к обсуждению и распространению вбросов, тем самым невольно усиливают информационную волну, которая наносит дополнительный ущерб обществу и причиняет боль семьям погибших.  

За распространение ложной информации о событиях в Мангистау правоохранительными органами установлен и привлечен к ответственности ряд лиц.   Важно помнить: распространение заведомо ложной информации - это не «просто мнение» и не безобидная интернет-версия.  

Статья 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации. При распространении такой информации с использованием онлайн-платформ наказание может предусматривать до трех лет лишения свободы, а при наступлении тяжких последствий - до пяти лет.

#Мангистау #фейки #трагедия #Центр по борьбе с дезинформацией

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