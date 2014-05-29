Трагедия в медцентре

Пожар вспыхнул вчера рано утром в медцентре города Чансон (300 километров к югу от Сеула). На борьбу с огнем у спасателей ушло около получаса. Сразу после возгорания 10 пациентам, находившимся на первом этаже, удалось спастись, однако до 30 человек на втором этаже здания оказались в клубах черного ядовитого дыма. Большинство жертв трагедии – прикованные к постели пожилые люди, страдавшие болезнью Альцгеймера и другими тяжелыми заболеваниями. Кроме того, погибла одна медсестра.

Полиция Южной Кореи считает, что пожар в доме престарелых мог устроить 81-летний пациент, страдающий слабоумием, передает агентство «Рейтер». Пенсионер был арестован после того, как полиция изучила записи с камер системы скрытого видеонаблюдения.

Обстановка в Ливии накаляется

В связи с обострением ситуации в Ливии Пентагон направил в Средиземное море десантный корабль Bataan с тысячей морских пехотинцев на борту, которые могут быть использованы для обеспечения безопасности американского посольства в Триполи. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей министерства обороны США.

Напомним, в середине мая отставной генерал Халифа Хафтар начал в Бенгази военную операцию «Достоинство Ливии» против группировок радикальных исламистов. Лояльные ему войска вступили в столкновения с терроризирующими местное население экстремистами.

Центральные власти обвинили Хафтара в государственном перевороте. Несмотря на это, инициатива генерала нашла широкий отклик в рядах регулярных войск, полуофициальных вооруженных отрядов экс-революционеров, ряда политиков, местных племен и восточных ополченцев Киренаики.

«Синтетика» грозит бедой

В 2013 году в Евросоюзе был обнаружен 81-й новый вид синтетических наркотиков. Такая информация содержится в отчете Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (ЕЦМНН), обнародованном во вторник. По данным экспертов, «синтетику» производят в подпольных лабораториях на территории Европы, ввозят из Индии или Китая, выдавая их за легальные смеси.

С 2011 по 2012 год количество смертей от наркотиков снизилось на 400 случаев, отмечают представители ЕЦМНН. Также в 2012 году конфисковано заметно меньше героина, чем годом ранее. Однако Брюссель обеспокоен тем, что на место героина пришли синтетические опиаты. Оборот новых психоактивных веществ не контролируется международными правовыми нормами из-за недостатка экспертного анализа.

Сейчас Евросоюз работает над законом, позволяющим быстрее запрещать оборот подозрительных субстанций на рынке. Пока на эти процедуры требуется 2 года, однако срок планируется сократить до 10 месяцев.

Ожил водяной орган

В германском Касселе после полувекового молчания можно вновь услышать игру механического органа XVIII века, приводившегося в действие потоком воды с помощью мельничного колеса. Об этом сообщает информационное агентство epd.

Первоначально этот так называемый «водяной орган» находился в искусственном гроте горного парка Вильгельмсхёэ, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После Второй мировой войны он был демонтирован и отправлен на хранение в музейный запас­ник. Сейчас, после реставрации, которая стоила около 50 тыс. евро, орган стал частью дворцовой экспозиции.

Чтобы иметь возможность демонстрировать игру органа в музее, во время реставрации мельничное колесо заменили специальной рукояткой для ручного привода.

Бензин и кризис

Венесуэльское правительство приняло решение отложить повышение цен на бензин, которые остаются самыми низкими в мире. Несмотря на крайне тяжелое экономическое положение, власти латиноамериканской страны, как сообщает ИТАР-ТАСС, посчитали, что по этому вопросу нужно провести общенародную дискуссию.

Сейчас за полный 50-литровой бак бензина венесуэльцы платят всего 75 американских центов. И это тяжелым грузом ложится на и без того дефицитный бюджет. Субсидии на автомобильное топливо превышают 12 млрд. долларов в год. При этом стоимость производства одного литра высокооктанового бензина в 28 раз превышает его продажную цену. Однако стои­мость топлива остается неизменной вот уже 17 лет.

При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро никак не может справиться с продолжающимся экономическим кризисом в стране. Государственный долг составляет 70% ВВП, бюджетный дефицит – 13%. В стране наблюдается гиперинфляция, из-за чего кабмин уже пять раз девальвировал национальную валюту.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ