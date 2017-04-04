​Трагедия в метро

Взрыв прозвучал на перегоне между станциями «Технологичес­кий институт» и «Сенная площадь» около 14.40, рассказали РБК в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). По данным спецслужб, речь идет о неустановленном взрывном устройстве.

В течение часа после взрыва городские власти закрыли все городские станции метрополитена. Взрывное устройство «было оставлено» в вагоне, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Мощность бомбы составила до 500 г в тротиловом эквиваленте, в качестве поражающего элемента использовались шарики из подшипника, рассказал собеседник РБК. По его словам, спецслужбы изу­чают «экстремистский след». Позднее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что еще одна бомба была обнаружена на «Площади Восстания». Устройство, которое обезвредили саперы, было замас­кировано под огнетушитель, его мощность составляла 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт) в связи со взрывом завел Следственный комитет. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, в Санкт-Петербург командированы сот­рудники Главного управления по расследованию особо важных дел. По данным «Интерфакса», предполагаемый террорист попал в объектив камер видеонаб­людения.