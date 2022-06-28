Трагедия в Техасе: в брошенном на жаре трейлере погибли 50 человек – СМИ

Тела 46 человек, предположительно мигрантов, были обнаружены в брошенной фуре на окраине города Сан-Антонио в Техасе (США). Позже министр иностранных дел Мексики заявил, что число погибших увеличилось до 50, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС.

Несколько выживших были доставлены в больницу. По словам представителя пожарной охраны, люди пострадали от теплового удара и длительного перегрева. Температура воздуха в этом месте в понедельник приближалась к 40 градусам Цельсия.

Сан-Антонио расположен в 250 км от американо-мексиканской границы. Предположительно, находившиеся в фуре мигранты пытались незаконно пересечь границу США.

По словам начальника полиции Сан-Антонио Уильяма Макмануса, тела обнаружил один из местных жителей, работающий в здании, рядом с которым находилась фура. Услышав крики о помощи, он вышел к грузовику, двери которого были приоткрыты, заглянул внутрь и обнаружил множество мертвых тел.

Макманус отметил, что в связи с этим делом были задержаны три человека.