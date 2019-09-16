Трагедию на переезде в Алматинской области прокомментировали в МВД РК

В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали трагедию на перегоне "Алматы-Шамалган", где на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирских поезда и автобуса, передает Kazpravda.kz.
По информации ведомства, 15 сентября 2019 года в 19.08 часов на перегоне "Алматы-Шамалган" на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №43 "Алматы-Костанай" с пассажирским автобусом марки "Сетра", г/н 757 АR 05, следовавшим по маршруту №456 "Алматы-Шамалган", выехавшим на запрещающий сигнал светофора.
Машинистом поезда предприняты меры к экстренному торможению, однако избежать столкновения не удалось.
В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте, 3 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Карасайского района.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Департамента полиции на транспорте и Департамента полиции Алматинской области, которыми проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
По факту столкновения начато досудебное расследование по ст.344 ч.2 УК РК.
С целью установления причины и обстоятельств произошедшего сформирована и направлена на место комиссия из числа сотрудников МВД РК и МИИР РК.