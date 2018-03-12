Трагическое падение вертолета в Нью-Йорке попало на видео

Число погибших при крушении вертолета в Нью-Йорке возросло до пяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC New York.
Ранее СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке. По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером. В ходе совместной пресс-конференции полиция и пожарная служба Нью-Йорка сообщили, что в вертолете находились шесть человек. Ранее сообщалось о двух погибших.
По данным телеканала, два человека погибли на месте происшествия, еще трое были доставлены в больницу в критическом состоянии и позже скончались.
Ранее СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке. По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером. В ходе совместной пресс-конференции полиция и пожарная служба Нью-Йорка сообщили, что в вертолете находились шесть человек. Ранее сообщалось о двух погибших.
По данным телеканала, два человека погибли на месте происшествия, еще трое были доставлены в больницу в критическом состоянии и позже скончались.