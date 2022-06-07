Трагическую гибель топ-менеджера подтвердила "Вконтакте"

Пресс-служба холдинга подтвердила, что первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком автономном округе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями", — говорится в релизе.

Мужчины считались пропавшими без вести, их поиск был затруднен неблагоприятными погодными условиями. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, наутро их тела нашли на берегу реки.

По предварительным данным, Габриелян и Мерзляков участвовали в экспедиции на вездеходах-амфибиях. Они пересекали реку в районе села Шойна, их транспорт перевернулся, его потащило в море.

То же самое случилось и с их спутниками — по данным Ненецкого союза оленеводов, это были супруга Габриеляна Алена и Сергей Ольсевич — однако тем удалось выбраться на берег, где их спасли два местных жителя.