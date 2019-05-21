​Трагичный выходной

Первое ДТП было зарегистрировано на прос­пекте Абылай-хана в 12 часов дня. По сведениям департамента полиции Нур-Султана, здесь столк­нулись автомобили Nissan XTrail и Lifan Х50. Водитель последнего после удара наехал на женщину – пешехода 1967 года рождения, которая скончалась на месте. Одна из машин въехала в киоск.

В ДТП пострадали 5 человек. Их доставили в стационары города, где осмотрели и, за исключением одного молодого человека, отпустили на амбулаторное лечение.

«В отношении водителя сейчас проводятся следственные действия. Автомобили помещены на штрафную стоянку», – проинформировала руководитель пресс-службы ДП Нур-Султана София Колышбекова.

Другая авария произошла всего через пару часов, но уже на проспекте Тлендиева. Водитель грузовика допустил столкновение с микроавтобусом. В результате последний опрокинулся. Пострадали 11 человек, в числе которых четверо несовершеннолетних. «По факту этого ДТП начато досудебное расследование, назначаются необходимые экспертизы», – сообщили в ДП столицы.

Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Алия Рустемова в свою очередь пояснила, что троих взрослых и одного ребенка пришлось госпитализировать. Остальные были осмотрены на месте и отпущены на амбулаторное лечение.

По ее словам, состояние у троих пациентов стабильное. В тяжелом, но стабильном состоянии еще находится один мужчина, у которого поврежден глаз. Он сейчас в реанимации, двое пребывают в отделениях НИИ травматологии и ортопедии. Ребенка поместили во 2-ю детскую больницу, его состояние средней тяжести, стабильное. К слову, все пострадавшие были пассажирами микроавтобуса, попавшего в ДТП.