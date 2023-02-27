Трактор опрокинулся на разрезе в Экибастузе: водитель погиб
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В городе Экибастузе полиция проводит проверку по факту смерти работника одного из предприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
«26 февраля 59-летний работник одного из ТОО в Экибастузе на колесном тракторе К-700 при спуске внутри территории разреза совершил опрокидывание.
В результате полученных телесных повреждений работник скончался на месте происшествия», – проинформировали в полиции.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.
По нарушению правил охраны труда начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи 156.