"Трамадол" незаконно продавали в Туркестанской области

собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

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Два случая продажи «Трамадола», который используется больными при длительных тяжелых болях, а также наркозависимыми, зафиксировали в Туркестанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В первом случае был уличен фармацевт в одной из аптек Шардары. 340 таблеток сильнодействующего лекарственного препарата, естественно, без рецепта он оценил в 30 тыс. тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в книге учета информации Шардаринского РОП. Фармацевту за нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий грозит административный штраф.

Начальник ДП Туркестанской области генерал-майор полиции Мурат Кабденов после случившегося поручил подчиненным усилить работу по пресечению незаконной реализации лекарственных средств.

В ходе проведения проверок в одном из населенных пунктов Келесского района сотрудники полиции в частном доме обнаружили и изъяли 400 таблеток.

По версии продавца, лекарство он приобрел у незнакомого человека в Шымкенте и продавал по 1 200 тенге за пластину.

Данный факт зарегистрировали в Келесском РОП. Проводится досудебное расследование.