Трамп демонстративно выкинул листок с речью во время выступления

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Фото из открытых источников
Президент США Дональд Трамп выбросил бумагу с подготовленной речью во время выступления на заседании круглого стола в Западной Виргинии, посвященном налоговой политике. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Live on-air News, передает РИА Новости.



"Знаете, тут должны были быть мои замечания, это заняло бы около двух минут, но к черту ее", – сказал Трамп, подбросив листок бумаги в воздух.

При этом американский лидер незамедлительно объяснил свой поступок.

"Это было бы немного скучно", – отметил он, продолжив выступление.

Ранее Трамп привлек внимание пользователей соцсетей, которые высмеяли американского президента за то, как он "неуклюже" пил воду во время выступления в Белом доме.

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