Трамп назвал худшую ошибку США за всю историю

Президент США Дональд Трамп назвал худшую ошибку своего государства за всю историю. По его словам, это введение американских войск на Ближний Восток, предпринятое его предшественником Джорджем Бушем-младшим. Об этом он заявил в интервью The Hill, сообщает Lenta.ru.

"Хотя Обама, возможно, поступил неправильно, когда вывел оттуда солдат, но вводить их туда было, по моему мнению, самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали в истории нашей страны", — сказал Трамп.

Он пояснил, что США потратили на ближневосточную кампанию 7 триллионов долларов, а человеческие потери с обеих сторон исчислялись миллионами.

"Миллионы жизней", — подчеркнул президент.

Издание приводит данные Пентагона: по оценке оборонного ведомства, расходы на боевые действия в Ираке, Афганистане и Сирии с 2001 по 2018 год составили 1,52 триллиона долларов. Однако Брауновский университет приводит другую цифру: 5,6 триллиона (по состоянию на сентябрь 2017 года). В нее входят также дополнительные расходы, к примеру, на медицинское обслуживание ветеранов войн.

В октябре 2001 года, вскоре после событий 11 сентября, занимавший тогда пост президента Джордж Буш-младший приказал ввести войска в Афганистан, где, по данным разведки США, скрывался главарь "Аль-Каиды" Усама бен Ладен. Через два года американский лидер инициировал нападение на Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна.

