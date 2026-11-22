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В новом документальном сериале Amazon о его жене Мелании Трамп президент США заявляет: «Со мной очень легко ужиться. Мелания — сложнее!»

За этой шуткой скрывается неожиданно откровенный взгляд на брак, который со стороны часто кажется холодным и отстранённым. В сериале «Melania: The Series» Трампы говорят о разногласиях, доверии и личном пространстве.

Если между ними вспыхивает ссора, то, по всей видимости, не помогает даже широко известный дипломатический талант Дональда Трампа. О Мелании он говорит: «Её не так-то просто усадить за стол переговоров». В то же время президент даёт понять, насколько высоко ценит её силу: «Она рассудительная и сильная. Мы прекрасно ладим и придерживаемся одинаковых взглядов».

Впрочем, взгляды, судя по словам Мелании, не всегда бывают настолько одинаковыми. Она говорит, что часто не соглашается с мужем: «Я не со всем согласна из того, что делает мой муж. [Однако] нельзя изменить человека. Я позволяю ему быть таким, какой он есть. И он тоже поддерживает меня и позволяет мне быть такой, какая я есть».

Когда супруги не согласны друг с другом, «он говорит: „Ах, она такая сложная!“ Но я говорю ему правду», рассказывает Мелания.

По словам первой леди США, в отношениях она сознательно не принимает во внимание должность мужа: «Он мой муж и отец моего сына. И только после этого он — президент».

Они женаты уже около 22 лет. Несмотря на это, Мелания не слишком жалует демонстративную романтику. «Оставаться наедине с собой очень важно. Это тоже любовь».

В сериале Мелания также развенчивает свой сложившийся образ: «Люди всегда думают, что я стеснительная. Но я не стеснительная. Я очень разборчива». Большие скопления людей ей не нужны: «Мне очень хорошо наедине с собой. Так было всегда».

Особенно откровенно первая леди высказывается на тему доверия. «Очень трудно доверять людям. Мир жесток, и каждый преследует собственную повестку. Каждый хочет быть поближе к власти. И иногда это может быть очень опасно».