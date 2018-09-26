Трамп обвинил Иран в распространении хаоса на Ближнем Востоке

В мире
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Фото с сайта bbc.com
Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 73-й Генассамблее ООН обрушился с критикой на руководство Ирана, обвинив его в том, что оно сеет хаос, смерть и разрушение на Ближнем Востоке, сообщает Bbc.com.

"Иран сегодня не та страна - они не уважают ни своих соседей, ни границы, ни суверенные права других государств. Вместо этого иранские лидеры расхищают запасы страны ради собственной наживы, а также выступают причиной потрясений на Ближнем Востоке и далеко за его пределами", - сказал Трамп с трибуны.

Глава Белого дома заявил также, что его администрация добилась более впечатляющих результатов, чем любая другая администрация за всю историю США. Эти слова вызвали смех среди присутствовавших, что ничуть не смутило Трампа, который тоже рассмеялся в ответ. "Не ожидал такой реакции", - сказал он. 

По его словам, Соединенные Штаты стали сильнее, богаче и безопаснее для жизни.

Также он высказался в защиту политики своей администрации, которая пытается укрепить отношения с Северной Кореей и придерживается жесткой линии в торговых отношениях с Китаем.

Кроме того, в ходе выступления в ООН Трамп негативно высказался про ОПЕК. Глава Белого дома заявил, что организация стран-экспортеров нефти обворовывает весь остальной мир, и что США больше не будут с этим мириться.

По мнению Трампа, ОПЕК должна снизить цены на нефть. 

Одним из лейтмотивов выступления Трампа стало утверждение о том, что у США есть право проводить собственную политику в мире.

"Я с уважением отношусь к праву каждой страны в этой аудитории следовать своим обычаям, верованиям и традициям. США не будут вам указывать, как жить или молиться. Мы просто просим, чтобы взамен вы с уважением относились к нашему суверенитету", - сказал он.

В ответ на критику Иран обвиняет США в развязывании против него психологической войны и отрицает всякую причастность к международному терроризму. В Тегеране заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

"Правительство США, по меньшей мере, его нынешняя администрация, стремится сделать все международные институты неэффективными. Переговоры должны быть на какой-то основе, продолжением Всеобъемлющего договора и резолюции Совбеза ООН 2231, а не на основе их нарушения и отката к прошлому", - заявил президент Ирана Хасан Роухани.

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