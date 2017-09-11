Трамп объявил во Флориде режим крупного стихийного бедствия

В мире
Президент США Дональд Трамп ввел во Флориде режим крупного стихийного бедствия. Он приказал федеральным властям оказать помощь штату, на который обрушился ураган "Ирма", сообщает lenta.ru.

Постановление президента означает, что жители и предприятия смогут получить выплаты на временное размещение и ремонт жилья, а также недорогие кредиты для покрытия незастрахованных потерь. Федеральное правительство возместит траты местных властей на защиту граждан, а также большую часть издержек по удалению мусора.

Трамп назвал "Ирму" "огромным монстром", передает телеканал ABC News. При этом президент рапортовал, что власти успешно координируют действия для минимизации ущерба от стихии.

Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что из-за урагана в течение нескольких дней в западной и центральной части Флориды ожидаются опасные порывы ветра и наводнения. При этом уровень воды в городе Нейплс на юго-западе штата уже поднялся на два метра за полтора часа.

В настоящее время ураган ослаб до второй категории. Он движется на север со скоростью 6,7 метра в секунду.

Популярное

Все
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
День защиты детей: как реализуются поручения Президента по поддержке детства
В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахстана
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турнире в Астане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей
Инициативы Токаева ведут к оживлению деятельности ЕАЭС – эксперт
Ирак открыл гигантское месторождение нефти
Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине
Какие продукты сильнее всего подешевели в Казахстане
Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировали из России
Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане
Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Казахстане
Стартовал прием документов на госстипендии в сфере культуры
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Казахстане
Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

Ирак открыл гигантское месторождение нефти
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Массовые беспорядки охватили Францию после финала Лиги чемп…
Власти ОАЭ построят крупнейший аэропорт посреди пустыни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]