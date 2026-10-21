Трамп пообещал вознаграждение за сообщения о мошенничестве

США

Информаторы будут получать 1% комиссии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент США Дональд Трамп заявил, что за сообщение о мошенничестве в стране будут выплачивать "комиссию" в размере 1% от объема раскрытых благодаря информатору преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru

"Если кто-то заявит на кого-то из-за мошенничества в размере 1 миллиард долларов, 100 миллиардов долларов, он получит 1% комиссии", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

По словам президента США, в крупных делах выплаты могут достигать миллионов долларов. Участвовать в программе смогут и независимые журналисты. 

С начала его второго срока правительство вскрыло мошенничества на 260 миллиардов долларов, отметил он.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что инициатива должна сократить злоупотребления в программах, финансируемых налогоплательщиками. Споры о том, кому полагается выплата, будут рассматривать в рамках отдельного арбитража.

В Белом доме рассчитывают, что борьба с мошенничеством также поможет сократить бюджетные расходы и федеральный дефицит.

Заявить о предполагаемом преступлении информаторы могут через специальную форму на сайте America.gov.

 

#мошенничество #США #вознаграждение

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