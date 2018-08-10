Трамп повысил в два раза пошлины на сталь и алюминий из Турции

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Президент США Дональд Трамп заявил сегодня о том, что он распорядился повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции, сообщает ТАСС
.
"Я только что утвердил повышение вдвое пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции, в то время как их валюта, турецкая лира, быстро падает в отношении нашего очень сильного доллара! – написал Трамп в Twitter
. – Пошлины на алюминий сейчас будут составлять 20 процентов, на сталь – 50 процентов".
"Наши отношения с Турцией в настоящий момент не очень хорошие", – добавил Трамп.
В марте США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив отсрочку ряду стран, среди них была Турция. С 1 июня эти меры вступили в действие также и в отношении ближайших экономических партнеров США – Евросоюза, Канады и Мексики.
1 августа минфин США ввел санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Причиной для такого шага стало то, что Анкара не позволяет вернуться на родину проживающему в Турции американскому протестантскому пастору Эндрю Брансону, которого турецкие власти обвиняют в связях с террористами. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.
Протестантский пастор Эндрю Брансон, проживавший в районе турецкого Измира, был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО) – последователями исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Анкара считает, что сторонники Гюлена были организаторами попытки госпереворота, предпринятой в Турции в 2016 году.