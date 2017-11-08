Трамп рассказал о мечте США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна мечтает о свободном и безопасном Корейском полуострове и воссоединении семей. Об этом он рассказал в ходе речи в парламенте Южной Кореи, трансляцию выступления вел телеканал CNN, сообщает gazeta.ru.
"Мы мечтаем о свободной Корее, безопасном полуострове и вновь объединенных семьях... И чтобы ядерный ужас был заменен прекрасным обещанием мира", – сказал Трамп.
Он отметил, что пока этот день не настанет, США должны оставаться "сильными и настороженными".
"Время оправданий прошло. Теперь настало время силы. Те, кто хочет мира, должны быть сильными", – отметил лидер США.
По словам американского президента, "мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием".
В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.
"Мы мечтаем о свободной Корее, безопасном полуострове и вновь объединенных семьях... И чтобы ядерный ужас был заменен прекрасным обещанием мира", – сказал Трамп.
Он отметил, что пока этот день не настанет, США должны оставаться "сильными и настороженными".
"Время оправданий прошло. Теперь настало время силы. Те, кто хочет мира, должны быть сильными", – отметил лидер США.
По словам американского президента, "мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием".
В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.