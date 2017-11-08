В мире

Трамп рассказал о мечте США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна мечтает о свободном и безопасном Корейском полуострове и воссоединении семей. Об этом он рассказал в ходе речи в парламенте Южной Кореи, трансляцию выступления вел телеканал CNN, сообщает gazeta.ru.

"Мы мечтаем о свободной Корее, безопасном полуострове и вновь объединенных семьях... И чтобы ядерный ужас был заменен прекрасным обещанием мира", – сказал Трамп.

Он отметил, что пока этот день не настанет, США должны оставаться "сильными и настороженными".

"Время оправданий прошло. Теперь настало время силы. Те, кто хочет мира, должны быть сильными", – отметил лидер США.

По словам американского президента, "мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием".

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.

Популярное

Все
Лев Гумилев: Ученый был убежден, что истинная дружба народов возможна только при глубоком уважении к достоинству, чести, культуре, языку и истории каждого народа
Архивные документы свидетельствуют: казахи не жалели средств на обучение своих детей
Отечественная картина «Оралман», снятая в 2017 году, побила рекорд: за последние два года ее посмотрели свыше миллиона зрителей
Солнечные часы Алима Сабитова
Казахская сноха Анастасия
На земле Жетысу, кажется, тронь камень – и он заговорит, расскажет о подвигах наших предков
Жители региона широко отметили 90-летие известного писателя, драматурга и журналиста, общественного и политического деятеля Шерхана Муртазы
Восстанавливая историческую справедливость
Сохраняя национальный код
Две ратификации и один запрос
Область Жетысу: новый импульс социально-экономическому развитию
Территория актуальных пьес
Радость в мелочах
Учи язык с детства
Люблю, следовательно, говорю
Хайку, Эшер, Бонапарт и корова
Конвенция увлеченных
В горы – за здоровьем
Сердце матери
Потеплело
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Участие президента в работе саммита "Центральная Азия – Россия" – самое главное
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное заявление
Жительница Экибастуза, взобравшись на вышку, требовала наказать обидчиков своих сыновей
Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем – Токаев
В МВД РК прокомментировали видео с "нападением на россиянина"
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана
Токаев озвучил предложение по продвижению русского языка
Лучше использовать транспортно-транзитный потенциал Центральной Азии призвал Токаев
Нигериец более 3 лет скрывался от полиции в Казахстане
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

В мире , Европа
Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Ве…
Происшествия , Чрезвычайные ситуации , В мире , Россия
Выросло число погибших при падении самолета в России
В мире
Самолет упал на жилой дом в России: озвучено количество пог…
Происшествия , В мире , Россия , Видеогалерея
Самолет упал на жилой дом в России

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]