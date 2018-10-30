Трамп решил отменить гражданство США для родившихся в стране детей иностранцев

В мире
Фото с сайта stuff.co.nz
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отменить право для детей иностранцев на получение американского гражданства на основании того, что они родились на территории Соединенных Штатов, сообщает Bbc.com.

"Мы единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и ребенок, по сути, становится гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами… Это нелепо. Это нелепо, и это должно закончиться", - заявил Трамп в эфире телепрограммы Axios on HBO.

Право на получение гражданства по рождению предоставляется 14-й поправкой к конституции США. Однако, по словам Трампа, для отмены этого положения не нужно вносить новых поправок в основной закон, а достаточно президентского указа.

Трамп также добавил, что уже обсудил этот вопрос со своими советниками. "Это уже в работе, это произойдет", - сказал он.

14-я поправка к конституции была принята вскоре после окончания гражданской войны в США, 9 июля 1868 года. Она гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Некоторые юристы утверждают, что предоставление гражданства по праву рождения является следствием неверного прочтения поправки, которая изначально принималась в отношении бывших рабов.

"Концепция, согласно которой рождение на географической территории США автоматически дает право на гражданство - абсурд с точки зрения истории, конституции, философии и практики", - написал в колонке для Washington Post бывший чиновник администрации Трампа Майкл Энтон.

Так называемое гражданство по праву почвы (Jus soli), когда ребенок становится гражданином страны, в которой он родился, - довольно распространенная международная юридическая норма. Она практикуется более чем в 30 странах, правда, в этом списке много небольших государств. Поэтому США являются далеко не единственной страной, в которой детям предоставляется гражданство по праву рождения. Аналогичные положения действуют также в Канаде, Мексике, Бразилии, Аргентине и в ряде других стран Центральной и Южной Америки.

Как отмечается, Дональд Трамп с самого начала своего президентства выступает за жесткий контроль за миграцией.

На прошлой неделе он пообещал задействовать войска для полного закрытия границы с Мексикой из-за растущего потока беженцев из стран Центральной Америки - в первую очередь из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

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