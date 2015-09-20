Трамп собрался потратить 100 млн долларов на предвыборную кампанию

Трамп на встрече с избирателями в штате Нью-Гэмпшир Фото: Brian Snyder/Reuters
Претендент на пост главы Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности потратить 100 миллионов долларов личных средств на поддержку своей кандидатуры, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Лента.ру
". The New York Times сообщает, что названная им сумма – это лишь самый скромный план.
По словам политика, пока его траты невелики – СМИ и так очень часто упоминают его. Он рассчитывал потратить 15 миллионов долларов на пиар, но потом изменил свое решение. "Я получил столько бесплатной рекламы, на сколько даже не рассчитывал, – сказал магнат. – Если вы смотрите кабельное ТВ, которое состоит из Трампа на 100 процентов, зачем вам еще больше Трампа в рекламе?".
Претендент отметил, что если он станет кандидатом от Республиканской партии – это решится на предварительном голосовании – то политическая организация вложит в его кампанию дополнительные средства.
Если Трамп действительно потратит 100 миллионов долларов на продвижение собственной кандидатуры, то это станет крупнейшей суммой для президентских выборов. Он побьет рекорд Росса Перо — тот потратил 62 миллиона долларов собственных средств во время выборов 1992 года.
Тем не менее издание отмечает, что во время местных выборов суммы, больше, чем 100 миллионов, в свои кампании вкладывали бывший нью-йоркский градоначальник Майкл Блумберг и несостоявшаяся руководитель Калифорнии Маргарет Уитман.
Всего с начала кампании траты Трампа оцениваются скромной суммой в два миллиона долларов – от привлечения средств со стороны он отказался. Его деньги пошли на организацию мероприятий и оплату труда примерно 40 членов штаба кандидата.
Наиболее вероятный кандидат от демократов – бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон – уже потратила больше 18 миллионов долларов, однако эти средства она получила в качестве пожертвований от своих сторонников.
Трамп, магнат в сфере недвижимости и девелопмента, по оценке журнала Forbes, находится на 405-й строке в списке богатейших людей мира с состоянием 4,1 миллиарда долларов. Вскоре после заявления о намерении участвовать в президентской гонке он заявлял, что его капитал превышает 10 миллиардов.
В президентскую гонку в США включились более двух десятков политиков. Согласно опросам общественного мнения, среди демократов лидирует Хиллари Клинтон, среди республиканцев – Трамп.