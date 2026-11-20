В интервью телеканалу NBC президент США Трамп заявил, что согласен со словами Владимира Зеленского о недопустимости того, чтобы Вашингтон принимал решения по Украине без участия Киева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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"Я с ним согласен. Я бы не стал ничего предпринимать без него - ведь он глава этой страны, так что я бы этого не делал", - приводит слова главы Белого дома в соцсети X журналист NBC Гейб Гутьеррес.

Гутьеррес также сообщил, что обсудил по телефону с Трампом его недавнюю встречу в Китае с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Думаю, это было на 12 баллов. По шкале от 0 до 10. Все прошло отлично. Удалось выстроить потрясающие отношения", - ответил журналисту американский президент, добавив, что в центре внимания на трехсторонней встрече в Шэньчжэне была Украина, но обсуждался и "конфликт вокруг Ирана". "Лидеры хотят, чтобы ситуация вокруг Ирана тоже разрешилась, и дают понять это Ирану в самой решительной форме", - цитирует журналист NBC слова Трампа.

Первая в истории трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России состоялась ранее в тот же день в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Перед ее началом Дональд Трамп заявил, что эта встреча "войдет в историю". По словам Си Цзиньпина, это событие "имеет историческое значение". В свою очередь Путин отметил, что у трех стран есть "много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, включая и конфликт в Украине".

Сама встреча продолжалась около полутора часов. После нее все участники разъехались, не сделав совместного заявления для прессы. Председатель КНР сказал, что переговоры были "позитивными и конструктивными", помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал атмосферу общения "хорошей".

По итогам трехстороннего саммита была опубликована совместная "Декларация о мире" лидеров США, России и Китая. Среди ее ключевых тезисов: выступление за реформирование ООН; согласие с тем, что Международный уголовный суд (МУС) "не злоупотреблял своими полномочиями"; продолжение диалога по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Война в Украине в тексте декларации не упоминалась.