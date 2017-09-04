Трамп сообщил о готовности США применить против КНДР ядерное оружие

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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил о готовности применить против КНДР ядерное оружие, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В воскресенье, 3 сентября, КНДР объявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Трамп в разговоре с Абэ сказал, что Вашингтон будет защищать себя и своих союзников.
"Президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических мер, обычных и ядерных возможностей", – говорится в сообщении.
Вместе с тем американский президент написал в Twitter, что Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения торговли со странами, которые "ведут бизнес" с КНДР. В ответ на это основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж выразил мнение, что если США прекратит торговлю с Китаем из-за КНДР, Дональд Трамп будет смещен со своей должности.
"90 процентов торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен", – написал Ассанж в Twitter.