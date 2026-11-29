Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс намерен обязать использовать термин «сверхинтеллект» (англ. Super Intelligence, SI) вместо «искусственного интеллекта» (англ. Artificial Intelligence, AI), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

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Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, раскритиковав ведущую Fox News Шэннон Брим, которая в своей передаче про ИИ использует термин «искусственный интеллект».

«Может кто-нибудь объяснить ей, что это суперинтеллект, а не искусственный интеллект, и что наш замечательный председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Пол Аткинс вскоре сделает этот термин обязательным?» — написал Трамп.

В конце сентября 2026 года Трамп подписал указ о замене термина «искусственный интеллект» (AI) на «суперинтеллект» (SI) в документах и коммуникациях исполнительной власти США, сообщала пресс-служба Белого дома. Всем федеральным ведомствам предписали использовать новое название в официальной переписке, публичных сообщениях и политических документах.

В середине октября на предвыборном митинге в Буллхед-Сити в Аризоне Трамп заявил, что за развитием искусственного интеллекта необходимо приглядывать, поскольку тот может стать «слишком супер». По его мнению, название «искусственный интеллект» не отражает сути технологии, поэтому он предпочитает называть ее «суперинтеллектом».