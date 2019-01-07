Трамп заявил о решении строить на границе с Мексикой стальную стену

Стена, которую США намерены построить на границе с Мексикой, чтобы препятствовать проникновению на свою территорию нелегальных мигрантов, будет из стали. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, передает ТАСС.
Он отметил, что вице-президент Майкл Пенс ранее на встрече с представителями Демократической партии обсудил различные проблемы, связанные с безопасностью на границе.
"Мы планируем теперь [строить] стальную стену, а не бетонную", – написал Трамп на своей странице в Twitter.
По его словам, стальная стена прочнее и будет меньше бросаться в глаза.
С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.
Он отметил, что вице-президент Майкл Пенс ранее на встрече с представителями Демократической партии обсудил различные проблемы, связанные с безопасностью на границе.
"Мы планируем теперь [строить] стальную стену, а не бетонную", – написал Трамп на своей странице в Twitter.
По его словам, стальная стена прочнее и будет меньше бросаться в глаза.
С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.