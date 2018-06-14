В мире

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежские депутаты выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова, передает Lenta.ru.

Инициаторами выдвижения Трампа стали два члена норвежской Партии прогресса. Однако в борьбе за премию в 2018 году могут участвовать кандидаты, выдвинутые не позже января. Таким образом, американский лидер сможет получить награду лишь в 2019 году.

В начале мая текущего года южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин выступил с предложением выдвинуть Трампа на получение премии. Желающие наградить Трампа утверждают, что денуклеаризация Северной Кореи и окончание Корейской войны являются весомыми достижениями для Нобелевской премии.

Бывший президент США Барака Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году, через девять месяцев после прихода в Белый дом. Награда была присуждена за "исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и кооперации между людьми".

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