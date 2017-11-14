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Трамплин для дебютантов
Наталья Рыжкова, Темиртау
Организованная по личному поручению Главы государства Президентская олимпиада призвана оказывать поддержку талантливым старшеклассникам в углубленном изучении естественно-математических наук. С 2008 года в интеллектуальных состязаниях проверили свои способности свыше 1 400 старшеклассников. Около 300 стали победителями и призерами. Часть из них уже получила образование в престижных казахстанских и зарубежных вузах и занята в науке, возглавляет лаборатории мирового уровня.