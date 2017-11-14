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​Трамплин для дебютантов
Наталья Рыжкова, Темиртау

Организованная по личному поручению Главы государства Президентская олимпиада призвана оказывать поддержку талантливым старшеклассникам в углубленном изучении естественно-математических наук. С 2008 года в интеллектуальных состязаниях проверили свои способности свыше 1 400 старшеклассников. Около 300 стали победителями и призерами. Часть из них уже получила образование в престижных казахстанских и зарубежных вузах и занята в науке, возглавляет лаборатории мирового уровня.

– Ежегодно увеличивается количество желающих при­ехать на олимпиаду в Темиртау. Школьники стали заметно лучше готовиться, зная, что с каждой олимпиадой задания усложняются, а программы обновляются. Растущий интерес объясняется и тем, что Президентская олимпиада стала большим трамплином для выпускников школ, – говорит руководитель республиканского научно-практического центра «Дарын» МОН РК Шолпан Кирабаева.

Особенность интеллектуальных соревнований в том, что предназначены они только для учащихся 11-го класса, никогда прежде не участвовавших в рес­публиканских и международных соревнованиях, проще говоря, не титулованных. Для них борьба за превосходство в знаниях по предметам естественно-математического цикла – единственный шанс удостоиться законного преимущества в получении образовательного гранта вузов республики.

Пройдя отборочные туры рес­публиканского научно-практического центра «Дарын», в финал вышли 163 учащихся из всех регионов страны. Они из разных школ: специализированных, физико-математических, военных, сельских и, конечно, НИШ. Все ребята оказались в равных условиях, получили одинаково сложные задания по математике, физике, химии и биологии. Выиграл тот, кто оказался более подготовленным.

Победителей определяло жюри под председательством академика Мyхтарбая Отелбаева. Самые высокие результаты показали учебные заведения, где дети занимаются по углубленной программе. А еще судьи отмечают, что старшеклассники стали чаще удивлять нестандартными решениями.

На торжественной церемонии награждения в Карагандинском государственном индустриальном университете, где учился горновой Нурсултан Назарбаев, медали и дипломы МОН РК вручены 6 победителям и 34 призерам. Наибольшее количество наград завоевали команды Алматы, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Южно-Казах­станской областей.

В индивидуальном зачете по количеству баллов в лидеры вышли алматинцы Федор Шелестов из специализированного лицея № 165 и Олег Ли, учащийся специализированной школы-лицея № 90, а также ученица гимназии № 5 города Рудного Костанайской области Арина Костыря.

Вопрос к победителям: в какой профессии они себя видят? Выяснилось, что Федор Шелестов не собирается изменять физике и хочет заняться космическими исследованиями. Олег Ли намерен связать жизнь с ядерной энергетикой. И может быть, мы когда-нибудь услышим эти имена в связи с большими открытиями?

Гости поделились впечатлениями от пребывания в Темиртау. Сожалели, что не увидели, как плавят чугун, – им показали другие достопримечательности города. Главное, говорят они, проверили себя в трудных испытаниях и стали победителями. А что может быть лучше достижения поставленной цели?! 

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