Трамплин для мастеров

Это предварительный список, в который включены учебные заведения, где ведется подготовка кадров в соответствии с перечнем 100 наиболее востребованных индустриальных и сервисных профессий.

В Северо-Казахстанской облас­ти, где в последние годы идет активное строительство, в том числе по государственным прог­раммам «Нұрлы жер», «7–20–25», наблюдает­ся повышенный спрос на рабочие профессии. Стройкомпании заинтересованы в местных кадрах. Их интерес подкрепляется системой дуального образования, широко внедряемой в организациях ТиПО. Плюсы очевидны: студенты еще во время обучения получают навыки по своей спе­циальности, а руководители предприятий – работников, не только подкованных теоретически, но и уже имеющих вполне конкретное, практическое представление о специфике производства.

Такое сотрудничество доказало свою эффективность в Петропавловском строительно-экономическом колледже (ПСЭК), кстати, единственном в регионе, где ведут подготовку кадров для строи­тельной отрасли. Выпускникам присваиваются квалификации техника-строителя, техника-технолога, техника-сантехника, мастера-строителя широкого профиля, отделочных работ, газо­электросварщика, штукатура, маляра, каменщика, слесаря-сантехника.

Это базовый колледж по линии НАО «Холдинг «Кәсіпқор» (оператор проекта «Жас маман»), две специальности которого попадают в топ-100 наиболее вос­требованных профессий. Это «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «организация питания». Теорию и практику строительного и поварского дела осваивают в общей сложности около 600 человек. Уровень трудоустройства выпускников колледжа составляет 90%, и в основном все работают по специальности.

Экономика страны развивается, а вместе с ней меняется ситуация и на рынке труда, требуются специалисты иного класса. Колледжи готовы их обеспечить. А для этого необходимо «подтянуть» учебно-методическую базу в соответствии с международными стандартами. Требуется серьезная модернизация учебного процесса, содействовать в которой и призван проект «Жас маман». На его помощь в СКО рассчитывают 10 колледжей, обучаю­щих молодежь по таким направлениям, как сельское хозяйство и переработка, информационные технологии, энергетика и транспорт, машиностроение, строительство и коммунальное хозяйство, а также сфера обслуживания.

Как сообщили в управлении образования СКО, заявки на оборудование и технику сформированы и направлены в НАО «Холдинг «Кәсіпқор». Планируется приобретение оборудования за счет средств республиканского бюджета на сумму 2 млрд 858 тыс. тенге.