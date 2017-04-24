​Трамваи из Минска

Свежий выпуск
484
Сергей Горбунов, Павлодар

В рамках поездки глава региона встретился с председателем Минского облисполкома Семеном Шапиро и посетил несколько крупных предприятий.

– Цель поездки – обмен опытом и привлечение инвестиций, – отметил Булат Бакауов. – Сегодня взаимные поставки нашего региона с Беларусью представлены продукцией металлургии, машинострое­ния, сельского хозяйства, пищевой промышленности. Мы закупим здесь 20 трамваев, дополнительно будет заключен договор на приобретение еще 5 вагонов. Есть предприниматели, готовые наладить сотрудничество в сфере сельхозмашиностроения, в частности, по выпуску комбайнов.

Аким области презентовал инвестиционный потенциал Павлодарского Прииртышья. Особое внимание участники встречи уделили вопросам сельского хозяйства и технологиям, применяемым в АПК. В ОАО «Белкоммунмаш» Булат Бакауов ознакомился с производством электротранспорта, в ОАО «Амкодор» – специальной техники. Кроме того, он посетил СЭЗ «Минск», резидентами которой являются более 100 различных предприятий.

Поездке павлодарской делегации в Минск предшествовал конкурс на закупку новых трамваев для областного центра. Благодаря кредиту ЕБРР и помощи Правительства РК, трамваи для областного центра закупаются на сумму 2 млрд 730 млн тенге.

Популярное

Все
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
В столице на территории Успенского кафедрального собора горожане отпраздновали Масленицу
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Шымкенте в дни Наурыза сделают проезд на общественном транспорте бесплатным
Этностиль выходит на улицу
Данил Васильев стал победителем Кубка Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
Токаев прибыл в Алматы
В Казахстане работает 435 компаний с участием армянского капитала
Моцарт от бокса
Тонул на глазах у публики
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Подготовиться к большой воде
Бата на счастье!
Казахский Пушкин или второй после Абая
За каждым обрядом – мудрость народа
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Интернет от Илона Маска
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Творил несмотря на запреты

Читайте также

Главный праздник весны отметили в ЮНЕСКО
Доверяй, но проверяй
Кюи звучат на пяти континентах
Включат не всех

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]