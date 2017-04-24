​Трамваи из Минска

В рамках поездки глава региона встретился с председателем Минского облисполкома Семеном Шапиро и посетил несколько крупных предприятий.

– Цель поездки – обмен опытом и привлечение инвестиций, – отметил Булат Бакауов. – Сегодня взаимные поставки нашего региона с Беларусью представлены продукцией металлургии, машинострое­ния, сельского хозяйства, пищевой промышленности. Мы закупим здесь 20 трамваев, дополнительно будет заключен договор на приобретение еще 5 вагонов. Есть предприниматели, готовые наладить сотрудничество в сфере сельхозмашиностроения, в частности, по выпуску комбайнов.

Аким области презентовал инвестиционный потенциал Павлодарского Прииртышья. Особое внимание участники встречи уделили вопросам сельского хозяйства и технологиям, применяемым в АПК. В ОАО «Белкоммунмаш» Булат Бакауов ознакомился с производством электротранспорта, в ОАО «Амкодор» – специальной техники. Кроме того, он посетил СЭЗ «Минск», резидентами которой являются более 100 различных предприятий.

Поездке павлодарской делегации в Минск предшествовал конкурс на закупку новых трамваев для областного центра. Благодаря кредиту ЕБРР и помощи Правительства РК, трамваи для областного центра закупаются на сумму 2 млрд 730 млн тенге.