Трамвай протаранил 14 автомобилей в Алматы

Фото с сайта zakon.kz
В центре Алматы трамвай №4 протаранил 14 автомобилей. В результате ДТП пострадали 4 граждан, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.
"Пустой трамвай без водителя снес более 20 машин, двигаясь от Шевченко по Космонавтов (ул. Байтурсынова –Прим. ред.) вниз...", – цитирует слова очевидца портал Zakon.kz
.
Очевидцы также свидетельствуют о том, что вагоновожатая выпрыгнула из трамвая на ходу.
Официальные источники сообщают, что жертвами аварии стало 4 человека. В то время как очевидцы говорят о 5 госпитализированных.
По факту ДТП начато досудебное расследование.