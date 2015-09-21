Трамвай протаранил 14 автомобилей в Алматы

Закон и Порядок
Ксения Воронина
Фото с сайта zakon.kz
В центре Алматы трамвай №4 протаранил 14 автомобилей. В результате ДТП пострадали 4 граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

 "Пустой трамвай без водителя снес более 20 машин, двигаясь от Шевченко по Космонавтов (ул. Байтурсынова –Прим. ред.) вниз...", – цитирует слова очевидца портал Zakon.kz.

Очевидцы также свидетельствуют о том, что вагоновожатая выпрыгнула из трамвая на ходу. 

Официальные источники сообщают, что жертвами аварии стало 4 человека. В то время как очевидцы говорят о 5 госпитализированных.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

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