"Трансаэро" намерена подать заявление о банкротстве

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Генеральный директор "Трансаэро" Дмитрий Сапрыкин сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве авиакомпании. Это следует из материалов Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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"Трансаэро" в лице генерального директора Дмитрия Сапрыкина сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением должника о признании его несостоятельным (банкротом)", – говорится в сообщении.
Общий долг авиакомпании составляет около 250 млрд рублей. Среди основных кредиторов назывались Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк и др.
Крупнейшая по величине частная авиакомпания "Трансаэро", по мнению экспертов отрасли, в последние годы неадекватно рынку наращивала авиапарк и пассажиропоток.
В начале сентября компания была передана под операционное управление "Аэрофлота". 1 октября в правительстве было принято решение о банкротстве перевозчика. Компания прекратила продажу билетов. Росавиация по результатам проведенной проверки "Трансаэро", несмотря на желание совладельца S7 Group Владислава Филева купить контрольный пакет акций компании, приняла решение аннулировать сертификат эксплуатанта "Трансаэро" с 26 октября. 56 международных маршрутов перевозчика решено передать группе "Аэрофлот".
В середине октября Сбербанк подал иск о банкротстве "Трансаэро".